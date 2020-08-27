В Москве водитель, чтобы не проходить тест, совершил самоубийство

В Москве 39-летний водитель, чтобы не проходить алкотест, совершил самоубийство. Поступок мужчины странный, родные и следователи пока никак не могут его объяснить.

По информации «Московского комсомольца», каршеринговый автомобиль, за рулем которого находился строитель по профессии, сотрудники ДТС остановили за десять минут до трех часов ночи на улице Витебской.

Это была обычная проверка документов, отмечает издание. Но полицейским показалось, что водитель нервничает. По этой причине они предложили ему поставить машину на парковку и пройти тест на наличие алкоголя.

Он согласился и передвинул машину, но салон не покидал. Когда сотрудники ДПС заглянули в салон, водитель был уже мертв.

Эта смерть повергла в шок многих. Брат погибшего заверил, что спиртные напитки он не употреблял. Проблем в семье тоже не было - мужчина не женат, детей нет.

Пока что основная версия - нервный срыв.