В Петербурге нашли живым пропавшего 10-летнего мальчика

10-летний Денис из Петербурга вернулся домой спустя несколько дней после исчезновения.

4 сентября он вышел из школы, расположенной на улице Белышева в Невском районе. Мальчик должен был отправиться домой, но там он не появился. Поэтому родители сразу же обратились в полицию. К поискам пропавшего ребенка также подключились волонтеры.

Найти Дениса ни полицейским, ни волонтерам не удавалось в последующие два дня поисков. А 6 сентября около 20:20 он сам вернулся домой.

Со слов источника в правоохранительных органах, в отношении мальчика никаких противоправных действий не было совершено. Школьник даст объяснение произошедшего в СК, куда он направился со своей матерью.