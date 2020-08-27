В Воронежской области грузовик снес стоящий автомобиль: двое погибших

В страшной дорожной аварии с участием грузовика в Каширском районе Воронежской области погибли двое человек. Шансов выжить у них практически не было.

В пресс-службе регионального ГУ МВД рассказали, что смертельное ДТП произошло на 574-ом километре трассы М-4 «Дон». В 15.10 грузовик марки DAF врезался в кроссовер Renault Duster. Легковой автомобиль стоял на обочине дороги - в его салоне находились 57-летняя женщина и 47-летний мужчина. Они погибли, поскольку после удара большегруза «француза» бросило на другую машину - Hyundai Solaris.

В результате автомобиль французской марки превратился в груду металла.

Предварительно установлено, что водитель большегруза не справился с управлением. Кроме того, выяснилось, что с прошлого года он уже семь раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости.

По факту смертельного ДТП в Каширском районе нынче проводится проверка.