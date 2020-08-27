В Тверской области пятеро подростков отравились угарным газом, один из них погиб

В поселке Редкино Конаковского района ночью шестого сентября сгорела баня, принадлежащая 70-летнему мужчине. При пожаре погиб юноша, еще четыре его друга пострадали.

В управлении Следкома по области рассказали, что причина пожара в бане устанавливается. Огонь уничтожил кровлю и повредил стены. Но самое печальное - на месте пожара нашли тело 15-летнего парня. Подросток погиб в результате отравления угарным газом.

Издание Tverigrad.ru сообщает , что в бане, кроме погибшего парня, было еще четверо его друзей. Они старше - одному 16 лет, троим - по 17. Они выжили, но также отравились угарным газом и были госпитализированы в МСЧ-57.