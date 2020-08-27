Пьяная жительница Нижневартовска снесла на своем авто автобусную остановку

В ночь с пятницы на субботу на улице Интернациональной в городе Нижневартовске произошло очередное «пьяное» ДТП. Виновницей его стала 36-летняя автоледи.

Двигаясь на своей машине по городу в состоянии алкогольного опьянения, женщина с управлением не справилась. Сначала ее автомобиль ударился о бордюр. От удара машину развернуло, и она влетела в остановку общественного транспорта.

Только потому, что авария произошла глубокой ночью и людей не было, удалось избежать жертв и пострадавших.

Сама женщина отделалась легкими травмами. А вот остановка полностью разрушена.

Автоледи за пьяную езду будет привлечена к административной ответственности.