Пенсионерка из Москвы самостоятельно раскрыла преступление и нашла бандита

Сегодня, 16:50

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Пенсионерка из Москвы самостоятельно раскрыла преступление и нашла бандита

Пожилая жительница Москвы самостоятельно провела расследование дела полуторалетней давности и даже отыскала бандита. Об этом сообщает «Life.ru».

Некоторое время назад российская мисс Марпл проживала со своей 21-летней внучкой. Переезжая, девушка оставила у бабушки несколько пар серег и кулон, стоимость которых равна нескольким миллионам рублей. Спустя время внучка попросила женщину вернуть ей украшения, однако, открыв сервант, жительница обнаружила, что драгоценности исчезли.

Она начала вспоминать всех, кто посещал ее за этот период. Позже женщина пришла к выводу, что вором является бывший муж ее дочери, который проживал в квартире 1,5 года назад.

Девушка сразу связалась с мужчиной. Тот признал вину и пообещал вернуть деньги за драгоценности, которые уже давно были проданы.

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