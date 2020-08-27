В Ленобласти внедорожник наехал на лежащего мужчину

Вечером в пятницу в Ленобласти внедорожник Volvo XC90 переехал лежащего на дороге мужчину. Авария произошла в Цвелодубово Выборгского района, сообщили в пресс-службе отдела пропаганды УГИБДД по области.

По данным ведомства, авария произошла примерно в 21.30 на четвертом километре автодороги «Рощино — Цвелодубово».

Внедорожник, за рулем которого находился 49-летний мужчина, переехал пешехода, который лежал на дороге. Травмы, полученные мужчиной при наезде, оказались несовместимыми с жизнью - он погиб на месте ДТП.

В данный момент обстоятельства случившегося устанавливаются. Выясняется и личность погибшего - на вид мужчине около 45 лет.