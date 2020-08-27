В Петербурге BMW X6 насмерть сбил 13-летнего ребенка

В Петербурге вечером в четверг произошло еще одно смертельное ДТП - близ дома №8 на проспекте Славы. Погиб 13-летний подросток.

Автомобиль BMW X6 ехал по выделенной полосе для общественного транспорта и сбил 13-летнего мальчика, семиклассника одной из школ города на Неве. По информации издания ivbg.ru, он переходил дорогу в неположенном месте.

Травмы, которые получил школьник, оказались несовместимыми с жизнью. В карете скорой помощи ребенок умер.

В отношении 43-летнего водителя возбудили уголовное дело. Проводится проверка, в ходе которой будут установлены обстоятельства, при которых произошла трагедия на дороге.



