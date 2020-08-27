На Алтае полиция отказалась заводить дело на поедавшую собак женщину

Вчера, 22:29

Ольга Громова

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На Алтае полиция отказалась заводить дело на поедавшую собак женщину

На Алтае произошла история, которая шокирует.

Жители поселка Зеленая Дубрава пожаловались в полицию на женщину, которая, по их мнению, является настоящей живодеркой. Она заманивает к себе на участок собак, а затем забивает их молотком и употребляет в пищу.

Иногда женщина начинает разделывать друзей наших меньших, еще когда они живы.

В полиции провели проверку по выложенным в заявлении фактам и в возбуждении уголовного дела отказали. Правоохранители, вероятно, считают, что так она поступает от бедности и собаки для нее являются средством для выживания, пишет Алтапресс.

Местные с таким не согласны. Они убеждены, что нормальный человек не будет разделывать собак живьем. По мнению людей, у соседки психическое заболевание и она нуждается в лечении.

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