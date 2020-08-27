В Перми скончался младенец, которому стало плохо в самолете

В Перми умер младенец, летевший на самолете из Абакана в Москву. Борт вынужденно сел в аэропорту города, так как 4-месячной пассажирке стало плохо. К сожалению, медики спасти ее не смогли, передает РИА Новости, ссылаясь на краевой Минздрав.

В пятницу в аэропорту Перми сел самолет, на борту которого стало плохо маленькой девочке.

«Осуществлялась медицинская эвакуация 4-месячного ребенка в сопровождении мамы и реаниматолога из больницы республики Тыва на лечение в Москву», - рассказали в Министерстве.

Там также добавили, что усилиями медиков реанимационной педиатрической бригады скорой медпомощи Перми совместно с реаниматологом ребенка реанимировали, но спасти, увы, так и не получилось.