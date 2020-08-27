В Москве вооруженный мужчина изнасиловал 15-летнюю школьницу

В Москве неизвестный мужчина изнасиловал 15-летнюю школьницу, угрожая ей ножом. Об инциденте рассказал РЕН ТВ. По его сведениям, преступление было совершено 30 августа близ метро «Выхино».

Незнакомец подстерег девочку на выходе из подземки и, показав нож, вынудил ее пойти вместе с ним. Мужчина привел школьницу по незнакомому ей адресу, где и надругался.

По факту произошедшего полиция приступила к проведению проверки. Насильника пока не задержали, его ищут.

Напомним: недавно пользователи Сети признали московскую станцию «Выхино» самой некрасивой и самой неудобной в России.