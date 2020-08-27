В Москве вооруженный мужчина изнасиловал 15-летнюю школьницу

Сегодня, 21:41

Ольга Громова

0

Image 16+
В Москве вооруженный мужчина изнасиловал 15-летнюю школьницу

В Москве неизвестный мужчина изнасиловал 15-летнюю школьницу, угрожая ей ножом. Об инциденте рассказал РЕН ТВ. По его сведениям, преступление было совершено 30 августа близ метро «Выхино».

Незнакомец подстерег девочку на выходе из подземки и, показав нож, вынудил ее пойти вместе с ним. Мужчина привел школьницу по незнакомому ей адресу, где и надругался.

По факту произошедшего полиция приступила к проведению проверки. Насильника пока не задержали, его ищут.

Напомним: недавно пользователи Сети признали московскую станцию «Выхино» самой некрасивой и самой неудобной в России.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

В Екатеринбурге водитель сбил на пешеходном переходе 4 детей

27-08-2020, 17:13

В Липецке на перекрестке Гагарина и Титова перевернулся Hummer

27-08-2020, 16:17

В Крыму задержали представителя главы Чечни в Ивановской области Ису Эдильсултанова

27-08-2020, 14:37

В Кабардино-Балкарии 85-летний пенсионер совершил самоубийство из-за куста конопли

27-08-2020, 14:09

В Саратове 15-летняя девочка в ходе ссоры убила свою мать

27-08-2020, 12:58

Основатель «Додо Пиццы» рассказал о похищении партнера в 2019 году

27-08-2020, 06:20

Жительница Сыктывкара получила второй срок за ложное сообщение об изнасиловании

26-08-2020, 21:45

Семью донского депутата сняли с самолета за дебош

26-08-2020, 19:54

В больнице под Воронежем произошло массовое заражение коронавирусом

26-08-2020, 18:21

На Ставрополье 47-летний живодер катал по селу привязанную к машине собаку

26-08-2020, 17:53

В Великих Луках «семерка» сбила насмерть двух детей

26-08-2020, 17:25

В Сети найден Тelegram-канал с полным руководством, как выслеживать, избивать и насиловать девушек

26-08-2020, 16:12

Бывший подполковник МВД оказался авторитетом Колей Кувалдой

26-08-2020, 15:27

У задержанного майора из Петербурга обнаружили сотни банковских карт

26-08-2020, 10:11

В обстоятельствах гибели российского генерала в Сирии обнаружили ловушку

25-08-2020, 23:05

12-летнего школьника из Казани нашли на качелях в состоянии комы

25-08-2020, 17:59

На Алтае прикинувшийся силовиком уголовник ограбил 82-летнюю пенсионерку

25-08-2020, 16:55

На балконе квартиры в Петербурге обнаружено завернутое в ковер тело убитой пенсионерки

25-08-2020, 16:32

В Петербурге у жительницы Мурманской области угнали Lexus за 6 млн рублей

24-08-2020, 13:16

В Башкирии мужчина убил нанятого любовником жены киллера

22-08-2020, 16:14

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров