На Владивосток обрушился мощный ураган «Майсак»

Владивосток накрыл ураганныи? ветер. За короткое время повалило больше 100 деревьев, посрывало крыши с нескольких здании?. Проезд по мостам через бухту Золотои? рог и на Русскии? остров закрыты. На низководном мосту ограничили движение большегрузам и автобусам. ? Друзья, прошу вас воздержаться от выхода на улицу, не выпускаи?те детеи?. Находиться на улице небезопасно. Берегите себя и своих близких. #таи?фун #маи?сак #приморскии?краи?