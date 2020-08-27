На Владивосток обрушился мощный ураган «Майсак»

Сегодня, 17:07

Александр Зуев

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На Владивосток обрушился мощный ураган «Майсак»

На Владивосток впервые за последние полвека обрушился сильнейший ураган, который был вызван тайфуном «Майсак». Об этом заявил пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков. По его словам, порывы ветра достигают 40 метров в секунду. Из-за повреждений линий электропередач 79,5 тысячи жителей региона остались без электричества. Сейчас ведутся восстановительные работы с участием 47 человек и 17 единиц техники.

Во Владивостоке неистовый ветер повалил более сотни деревьев. В городе произошел несчастный случай. Там на человека обрушился рекламный щит. По некоторым данным, человек остался жив, но его госпитализировали. Сейчас людей на улицах не видно, деревья наклонены под большим углом, а небо затянуто тучами. Удар стихии обрушился и на порт в Эгершельде, в непосредственной близости к морю. Очевидцы сообщают, что на «Зеленом углу» с павильона сорвало крышу и ветром повредило много машин.

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Владивосток накрыл ураганныи? ветер. За короткое время повалило больше 100 деревьев, посрывало крыши с нескольких здании?. Проезд по мостам через бухту Золотои? рог и на Русскии? остров закрыты. На низководном мосту ограничили движение большегрузам и автобусам. ? Друзья, прошу вас воздержаться от выхода на улицу, не выпускаи?те детеи?. Находиться на улице небезопасно. Берегите себя и своих близких. #таи?фун #маи?сак #приморскии?краи?

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Также стало известно, что ураган сорвал часть обшивки забора, а обломки ветром отнесло на проходящую мимо девушку. Ветер ломает деревья и рвет провода. В некоторых школах были  отменены занятия, движение по Русскому и Золотому мостам перекрыто. Появилась информация, что плавучий док завода «Восточная верфь» сорвало с якоря и швырнуло на причал. В своем Instagram глава региона губернатор края Олег Кожемяко призвал жителей города воздержаться от выхода на улицу. 

Он также сообщил, что во Владивостоке такой ветер отмечался только в 1931 и в 1969 годах. 

Ранее власти Приморья объявили штормовое предупреждение из-за тайфуна. Согласно  прогнозам, под ударом стихии окажутся южные и западные районы.

По своей мощи «Майсак» можно сравнить с тайфуном «Лайонрок», который в 2016 году наделал много бед в крае.

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