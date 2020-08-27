В Ростове-на-Дону мужчина на скутере сбил полицейского

В Ростове мужчина на скутере сбил полицейского. Происшествие произошло на автозаправке у хутора Ленинакан.

Свидетели случившегося рассказывают в социальных сетях, что житель Ростова на стража порядка, сотрудника ГИБДД, наехал внезапно - как говорится, ни с того, ни с сего.

Не исключено, что мужчина совершил наезд умышленно, ибо, как сообщает rostoday.com, вскоре после дорожного происшествия виновник попытался скрыться.

Однако полицейские очень быстро догнали сбившего полицейского скутериста. Последний еще и ввязался с ними в драку, но сила была не на его стороне.

Теперь мужчина имеет все шансы стать фигурантом уголовного дела.