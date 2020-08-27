В Волгоградской области 20-летняя мать убила 4-месячного сына

Городищенским межрайонным следственным отделом управления Следкома по Волгоградской области возбуждено уголовное в отношении 20-летней молодой женщины, жительницы Дубовке. Ей инкриминируют убийство своего 4-месячного сынишки.

Следователи установили, что девушка в период с 30 августа по 1 сентября нанесла не менее 5 ударов по голове и туловищу младенца. Молодую маму вывел из себя плачь ребенка - малыш капризничал и она никак не могла его успокоить.

Утром 2 сентября сожитель девушки увидел, что новорожденный не подает признаков жизни и сразу же оповестил об этом правоохранительные органы.

Мать при допросе сообщила, что ее ребенок умер потому, что накануне упал с детского кресла-качалки и сильно ударился головой.

Под давлением неопровержимых доказательств, в том числе выводов судмеэкспертов, женщина призналась следователям, что сама избивала сына.

Она задержана и находится под стражей. В ее отношении возбуждено уголовное дело об убийстве.