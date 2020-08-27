В Ростовской области горит садовое товарищество, огнем охвачены 20 дачных домов

В садовом товариществе «Пионер», что в Белокалитвинском районе Ростовской области, вспыхнул пожар. Огнем на текущий момент охвачено около 20 дачных домов, сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию пресс-службы МЧС РФ.

Отмечается, что причина возгорания известна. На территорию садового товарищества перекинулся лесной пожар, который распространился на площадь 2 га.

Тушением на текущий момент занимаются 26 человек личного состава и пожарная техника, привлечен и вертолет Ми-8.

В Министерстве уточнили, что жара и ветер привели к возгоранию сухой растительности не только в этом районе, но также в Тарасовском, Каменском и Красносулинском районах. Там МЧС занимается тушением пожаров на площади 10 га и параллельно проводит эвакуацию местных жителей.