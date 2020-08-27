В Красноярске девушка выжила после падения с 6 этажа

В Красноярске девушка упала с шестого этажа и выжила, передает «Запад24».

Происшествие случилось во дворе дома №12 по улице Карамзина сегодня, второго сентября. Камеры наблюдения зафиксировали момент падения. В кадр попало, как девушка летит вниз и едва не падает на случайного прохожего. Мужчина едва успел отпрянуть в сторону.

Упавшая с высоты девушка выжила, но получила различные травмы и была направлена в больницу.

Стражи порядка тем временем организовали доследственную проверку, в ходе которой намерены выяснить причины и обстоятельства случившегося.