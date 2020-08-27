В Заволжье выпал из окна и разбился насмерть 82-летний пенсионер

В Заволжском районе Ульяновска при падении с высоты погиб пожилой мужчина.

Его тело было найдено утром под окнами дома №14 по проезду Менделеева. Он в нем проживал в квартире на четвертом этаже. Под окнами квартиры с травмами, характерными для падения с высоты, его и нашли.

По информации издания «Улправда» , у 82-летнего пенсионера было онкологическое заболевание.

Сейчас по факту его смерти проводится проверка. При осмотре квартиры, как сообщил старпом руководителя СУ СК России по Ульяновской области Евгения Словцова, следы криминальной смерти найдены не были.