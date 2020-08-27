В Бурятии пьяный мужчина отрубил пальцы 5-летней племяннице, уронившей телефон

В Улан-Удэ следователи расследуют уголовное дело, возбужденное в отношении мужчины, покалечившего свою 5-летнюю племянницу.

По информации издания Байкал Daily, события разворачивались 31 августа. Девочка из деревни близ Улан-Удэ вместе со своим отцом и дядей отправилась на покос.

Однако днем пошел дождь, все трое укрылись в лесу. Мужчины принялись распивать горячительные напитки, а дядя дал племяннице свой телефон, чтобы она поиграла и не отвлекала их.

Маленькая девочка случайно уронила гаджет и повредила его.

Родной дядя рассвирепел настолько, что приказал племяннице положить ладонь на пенек. Девочка подчинилась. А пьяный дядя схватил топор и отрубил ей два пальца. После этого сбежал.

Отец схватил ребенка и отвез домой, а оттуда в больницу. Врачи сумели пришить пострадавшей один палец.

Подозреваемый был задержан ночью.



