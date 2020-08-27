В Карелии пенсионер на ВАЗе протаранил автозаправку

В Карелии пожилой водитель за рулем автомобиля ВАЗ врезался в здание автозаправки. Выяснилось, что мужчине стало плохо и он не смог удержать управление машиной, рассказали в управлении региональной Госавтоинспекции.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в понедельник, 31 августа, около 12:30 близ дома №6/1 по улице Строителей в Костомукше. Там 71-летний мужчина из-за внезапного ухудшения самочувствия врезался на своем автомобиле в автозаправку. Он получил различные травмы, потребовалась помощь медиков.

Других пострадавших в ходе аварии нет.