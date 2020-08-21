На Алтае прикинувшийся силовиком уголовник ограбил 82-летнюю пенсионерку

По сообщению управления МВД по республике Алтай в селе Шашикман Онгудайского района 82-летнюю пенсионерку ограбил 44-летний мужчина с уголовным прошлым, причем противоправные действия он совершал переодевшись в форму правоохранительных органов. В первый день переодетый в форму мужчина явился к пожилой женщине и начал угрожать ей возбуждением уголовного дела.

Чтобы не получить неприятностей, женщина отдала незваному посетителю 2 тыс. рублей. Однако мошенник не удовлетворился достигнутым и на следующий день нанес повторный визит, во время которого провел "обыск". Ничего криминального обнаружить не удалось, зато злоумышленник изъял несколько килограмм мяса из холодильника.

В полиции об инциденте стало известно благодаря дочери потерпевшей. Сотрудники полиции быстро вычислили афериста и арестовали его.

По словам злоумышленника, ему хотелось выпить и закусить, а денег не было. Зато он обнаружил хранящуюся в шкафу старую форму родственника, которая пришлась аферисту впору. Дальнейшее придумано и осуществлено было очень оперативно.