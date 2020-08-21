На Алтае прикинувшийся силовиком уголовник ограбил 82-летнюю пенсионерку

Сегодня, 16:55

Staalker

0

Image 16+
На Алтае прикинувшийся силовиком уголовник ограбил 82-летнюю пенсионерку

По сообщению управления МВД по республике Алтай в селе Шашикман Онгудайского района 82-летнюю пенсионерку ограбил 44-летний мужчина с уголовным прошлым, причем противоправные действия он совершал переодевшись в форму правоохранительных органов. В первый день переодетый в форму мужчина явился к пожилой женщине и начал угрожать ей возбуждением уголовного дела. 

Чтобы не получить неприятностей, женщина отдала незваному посетителю 2 тыс. рублей. Однако мошенник не удовлетворился достигнутым и на следующий день нанес повторный визит, во время которого провел "обыск". Ничего криминального обнаружить не удалось, зато злоумышленник изъял несколько килограмм мяса из холодильника.

В полиции об инциденте стало известно благодаря дочери потерпевшей. Сотрудники полиции быстро вычислили афериста и арестовали его. 

По словам злоумышленника, ему хотелось выпить и закусить, а денег не было. Зато он обнаружил хранящуюся в шкафу старую форму родственника, которая пришлась аферисту впору. Дальнейшее придумано и осуществлено было очень оперативно.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Навальный мог впасть в кому из-за обострения хронических заболеваний

21-08-2020, 15:35

Лидер преступного мира Азербайджана Лоту Гули убит в Анталье

20-08-2020, 17:31

В Петербурге молодая мигрантка обвинила отца своих детей в педофилии

20-08-2020, 15:50

В Турции украинский турист погиб после попытки русского его спасти

20-08-2020, 14:26

Студентка погибла под поездом на станции метро «Проспект Большевиков»

19-08-2020, 11:54

Семья российских туристов утонула в море на глазах у ребенка

18-08-2020, 22:35

В Иркутской области пресечена контрабанда древесины на 620 млн рублей

18-08-2020, 10:56

В Петербурге женщину сбросили из окна третьего этажа

17-08-2020, 12:02

В Красносельском районе Петербурга произошла массовая драка

17-08-2020, 10:47

Суд арестовал родителей ребенка, которого держали вниз головой

16-08-2020, 16:52

Москвич расчленил жену на глазах у 6-летнего сына

15-08-2020, 11:39

Офис «Яндекса» в Минске заблокировали неизвестные вооруженные люди

13-08-2020, 14:55

Полицейские в Петербурге застрелили водителя после проверки машины

12-08-2020, 12:50

В Петербурге неизвестный обстрелял двух человек на проспекте Обуховской обороны

12-08-2020, 11:10

Лысый петербуржец изнасиловал спортсменку на школьном стадионе

10-08-2020, 20:47

Четверо не умевших плавать студентов из Индии утонули в Волге в Волгограде

9-08-2020, 18:08

В Кронштадте молодой охранник изнасиловал местную жительницу среди бела дня

9-08-2020, 13:41

Председатель райсуда Волгограда Юлия Добрынина погорела на взятке в 25 млн рублей

9-08-2020, 08:38

В Петербурге задержали чеченца, вывернувшего руку сотруднице полиции

8-08-2020, 17:19

Бывший солист группы «Ласковый май» Александр Прико находится в тяжелом состоянии из-за коронавируса

7-08-2020, 21:32

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров