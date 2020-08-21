В Петербурге у жительницы Мурманской области угнали Lexus за 6 млн рублей

Сегодня, 13:16

Александр Зуев

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В Петербурге у жительницы Мурманской области угнали Lexus за 6 млн рублей
Угон автомобиля Lexus

23 августа в полицию Петербурга обратилась 40-летняя жительница Мурманской области, которая сейчас отдыхает на берегу Финского залива. Женщина заявила, что в период с 19 часов 22 августа до 6:58 23 августа в поселке Репино от дома №428 по Приморскому шоссе неизвестный злоумышленник угнал ее внедорожник Lexus LX 570 стоимостью в 6,4 млн рублей. Дорогостоящий автомобиль 2017 года выпуска был припаркован у гостиницы «Репинская». Камеры видеонаблюдения, установленные на гостинице, запечатлели кадры, на которых 22 августа в 22:05 неизвестный мужчина подходит к автомобилю, открывает дверь, садится и уезжает.

Приметы угонщика: мужчина, рост 180 см, худощавый, одет в черную куртку, джинсы и кроссовки белого цвета, пишет Мойка78.

Полиция Курортного района открыла уголовное дело о краже. Правоохранители приняли меры по розыску авто и лиц, причастных к его хищению.

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