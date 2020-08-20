В Башкирии мужчина убил нанятого любовником жены киллера

Убийством закончились измены 28-летней жительницы Башкирии Кристины.

Будучи замужем, она увлеклась 23-летним Вадимом Михельсоном. Их тайные отношения длились около месяца, и молодой человек решил убить мужа своей возлюбленной. Хотя Кристина заявляла, что отношения вне брака стали ошибочными, влюбленный парень решил, что следует убрать с дороги соперника, чтобы вернуть любимую женщину, у которой, к тому же, были дети.

Вадим нанял своих друзей в качестве киллеров. Они должны были убить Александра. Неудачливый любовник позвонил ему и назначил встречу в кафе. У заведения на него напали трое: любовник Кристины и его друзья. Они избили мужчину.

После этого Михельсон предложил друзьям убить Александра за 30 тыс. рублей. При этом он написал девушке в СМС-сообщениях, что Александр будет убит на глазах у детей. Злоумышленники пришли к дому Александра поздно вечером и начали стучать, чтобы он открыл дверь. Но не все пошло по их плану. Мужчина не только смог отбиться от нападавших, но и убил одного из них.

И хотя Александру пришлось пойти на убийство, защищаясь от нападавших, тем не менее сейчас он проходит по статье 105 УК РФ и находится в СИЗО.