Навальный мог впасть в кому из-за обострения хронических заболеваний

По мнению директора Института политических исследований Сергея Маркова, умышленно Алексея Навального никто не травил. Деятельность, связанная с различными разоблачениями, не может являться достаточным мотивом для причинения вреда его здоровью.
Напомним, 20 августа Навальному стало плохо на борту авиалайнера во время перелёта из Томска в Москву. Самолёт экстренно посадили в Омске, а блогера доставили в местное отделение скорой помощи. Несмотря на отсутствие заключения врачей и каких-либо данных о случившемся, сразу же появились версии о якобы намеренном отравлении Навального.
Марков считает, что подобные версии возникают из-за деятельности блогера, однако это не может являться поводом для преждевременных громких заявлений.
Сотрудники так называемого Фонда борьбы с коррупцией считают, что блогера отравили «смертельно опасным ядом», однако главврач БСМП №1, в которой лежит Навальный, объявил, что никаких токсичных веществ в крови пострадавшего обнаружено не было.
Журналисты выяснили, что перед случившимся блогер употреблял алкоголь, поэтому проблемы со здоровьем у Навального могли возникнуть по его собственной вине. Марков также отметил, что состояние здоровья блогера могло резко ухудшиться из-за обострения хронических заболеваний.
По мнению нарколога Олега Стеценко, Навальному могло стать плохо из-за действия антидепрессантов, содержащих оксибутират натрия. Коллеги блогера заявляют, что он не принимал препараты в течение последнего месяца, однако данная версия кажется наиболее правдоподобной с учётом сообщений об употреблении Навальным алкоголя накануне перелёта.
Стоит также отметить, что во время перелёта алкоголь воздействует на человека в два раза сильнее, поэтому пассажиры не всегда могут рассчитать достаточное количество спиртного. Об этом рассказывала стюардесса Алеся Кузина. Излишнее количество спиртного вкупе с антидепрессантами легко могло стать причиной резкого ухудшения самочувствия блогера.
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