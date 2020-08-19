Навальный мог впасть в кому из-за обострения хронических заболеваний

Сегодня, 15:35

Наталья Жданова

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Навальный мог впасть в кому из-за обострения хронических заболеваний

По мнению директора Института политических исследований Сергея Маркова, умышленно Алексея Навального никто не травил. Деятельность, связанная с различными разоблачениями, не может являться достаточным мотивом для причинения вреда его здоровью.

Напомним, 20 августа Навальному стало плохо на борту авиалайнера во время перелёта из Томска в Москву. Самолёт экстренно посадили в Омске, а блогера доставили в местное отделение скорой помощи. Несмотря на отсутствие заключения врачей и каких-либо данных о случившемся, сразу же появились версии о якобы намеренном отравлении Навального. 

Марков считает, что подобные версии возникают из-за деятельности блогера, однако это не может являться поводом для преждевременных громких заявлений.

«Можно было бы, конечно, предположить, что это месть тех людей, которые стали героями его антикоррупционных расследований, но какой смысл делать это уже после их публикации?», — отмечает эксперт.

Сотрудники так называемого Фонда борьбы с коррупцией считают, что блогера отравили «смертельно опасным ядом», однако главврач БСМП №1, в которой лежит Навальный, объявил, что никаких токсичных веществ в крови пострадавшего обнаружено не было.

Журналисты выяснили, что перед случившимся блогер употреблял алкоголь, поэтому проблемы со здоровьем у Навального могли возникнуть по его собственной вине. Марков также отметил, что состояние здоровья блогера могло резко ухудшиться из-за обострения хронических заболеваний. 

«Вспомним Владимира Кара-Мурзу, который также попал в кому с отравлением, версиями об умышленном причинении вреда тоже пестрели Интернет и соцсети. Однако лечащий врач Кара-Мурзы объяснил, что у него были вполне естественные (хронические) причины для такого состояния», — отметил эксперт.

По мнению нарколога Олега Стеценко, Навальному могло стать плохо из-за действия антидепрессантов, содержащих оксибутират натрия. Коллеги блогера заявляют, что он не принимал препараты в течение последнего месяца, однако данная версия кажется наиболее правдоподобной с учётом сообщений об употреблении Навальным алкоголя накануне перелёта.

Стоит также отметить, что во время перелёта алкоголь воздействует на человека в два раза сильнее, поэтому пассажиры не всегда могут рассчитать достаточное количество спиртного. Об этом рассказывала стюардесса Алеся Кузина. Излишнее количество спиртного вкупе с антидепрессантами легко могло стать причиной резкого ухудшения самочувствия блогера.

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