В Иркутской области школьники избили 18-летнюю девушку

Сегодня, 12:13

Staalker

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В Иркутской области школьники избили 18-летнюю девушку

Пресс-служба МВД по Иркутской области сообщила, что сейчас работники полиции проводят проверку в отношении скандального видеоролика размещенного в одной из социальных сетей. На ролике можно увидеть как несколько подростков избивают девушку, причем по кадрам можно судить, что чрезвычайное происшествие происходит в городе Усть-Илимске. Наткнулись работники полиции на этот видеоролик в ходе планового мониторинга Инстаграм.

На кадрах видеоролика можно увидеть, что вначале группа подростков в возрасте примерно 15 лет начинают приставать к 18-летней девушке в лесу неподалеку от дома культуры «Дружба». Затем раздаются угрозы и оскорбления, а чуть позже один из хулиганов наносит представительнице прекрасного пола удар в лицо, после которого потерпевшая падает. Весь процесс издевательств сопровождается нецензурными комментариями.

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