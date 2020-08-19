В Петербурге медики извлекли звезду из обмывавшего звание офицера

33-летний военнослужащий окружного штаба на Дворцовой площади проглотил звезду старшего офицера, передает «Фонтанка ».

Источник сообщил, что офицер был госпитализирован в Военно-медицинскую академию имени Кирова в Санкт-Петербурге, где врачи извлекли из него инородное тело.

Интересно, что врачи официально оформили этот инцидент. Хотя подобное случается не так уж и часто, все же зачастую в историю болезни старались не вносить детали таких инцидентов. Но в этот раз врач все же сделал запись, отображающую подробно произошедшее.

Как оказалось, военнослужащий проглотил звезду старшего офицера «во время празднования по случаю присвоения очередного воинского звания».

Ритуал обмывания очередного звания, предположительно, могли придумать еще во времена СССР политруки. Он предполагает, что при присвоении звания употребляется стакана спиртного со звездами в нем. Так политруки могли наблюдать, как же будет себя вести офицер в состоянии алкогольного опьянения. И хотя в РФ с этой традицией пытаются бороться, искоренить ее все же пока не удалось.