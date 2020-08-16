Лидер преступного мира Азербайджана Лоту Гули убит в Анталье

Агентство Anadolu со ссылкой на собственный источник сообщило, что Надир Салифов, известный в мире криминала как Лоту Гули, убит в Турции, где жил последние несколько лет.

Убивали вора в законе, по самой популярной версии, в одном из ресторанов Антальи, во время вечернего приема пищи. Как сообщают СМИ Азербайджана, смерть наступила в результате четырех выстрелов в упор, которые сделал еще один азербайджанский уголовный авторитет Хан Ахмедлинский. Убийца скрылся с места преступления на автомобиле, но турецкие полицейские смогли его задержать на трассе Анталья-Данизли. Однако если верить данным Лента.ру, то убийство криминального лидера произошло в номере гостиницы, причем был сделан выстрел в затылок.

Криминального авторитета еще живым привезли в больницу, но состояние было крайне тяжелым и усилия медиков пропали втуне. Надир Салифов умер так и не придя в сознание. Лоту Гули, родившийся в 1972 году, считался одним из известнейших лидеров современного криминалитета. Длительные тюремные сроки в азербайджанских колониях Салифов начал отбывать еще в прошлом веке, а в 2000 году стал вором в законе.