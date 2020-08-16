В Петербурге молодая мигрантка обвинила отца своих детей в педофилии

По сообщению агентства новостей «Оперативное прикрытие» правоохранительными органами Санкт-Петербурга задержан 25-летний гражданин Таджикистана. Заявление в правоохранительные органы написала его сожительница, обвинив мужчину в педофилии. Причем растлению подверглась сама обвинительница, также являющаяся гражданкой Таджикистана.

На данный момент обратившейся в полицию девушке исполнилось всего 17 лет, причем более чем 2 последних года она жила с задержанным таджикцем. Мужчина, видимо, был очень знойным, поскольку за указанный срок у пары родилось двое совместных детей.

По информации СМИ, последняя интимная близость у пары была в прошлом месяце. В отношении обвиняемого заведено уголовное дело, сам же мигрант отпущен на свободу, с него взяли подписку о невыезде.