В Турции украинский турист погиб после попытки русского его спасти

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В Турции украинский турист погиб после попытки русского его спасти

В водах турецкого пляжа Каргыджак погиб гражданин Украины Радз Алиев. Мужчина, которому исполнилось 35 лет, пребывал на отдыхе в средиземноморской стране вместе со своей спутницей жизни Алиной. Вдвоем они и решили поплавать, но когда пара сравнительно недалеко отплыла от берега мужчина начал тонуть.

Сравнительно недалеко находился подданный Российской Федерации Марсель Гильмутдинов, который, как подобает любому человеку, сразу бросился на выручку. Однако море оказалось гораздо коварнее чем это представлялось незадачливым отдыхающим — вскоре жизнь самого Гильмутдинова оказалась под угрозой.

Все же спустя некоторое время и россиянин и украинец оказались на берегу. Там выяснилось, что помощь медиков требуется обоим отдыхающим. Жизни Гильмутдинова сейчас ничто не угрожает, а вот усилия турецких специалистов в отношении украинца оказались запоздавшими, его спасти не удалось. Сейчас тело Радза Алиева направлено на вскрытие.

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