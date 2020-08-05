Лысый петербуржец изнасиловал спортсменку на школьном стадионе

Поздно вечером 9 августа в Калининском районе Санкт-Петербурга было совершено тягчайшее преступление. Как сообщили на следующий день правоохранители, в 23:45 неизвестный мужчина избил и изнасиловал 29-летнюю девушку на территории школьного стадиона.

Как выяснилось, злоумышленник подкараулил свою жертву во дворе дома №92 на Гражданском проспекте. Он воспользовался тем, что девушка совершала пробежку довольно поздно и рядом не было ни души, пишет 78.ru . К правоохранителям обратилась мать пострадавшей. Впоследствии сотрудники полиции узнали от пострадавшей девушки, что насильник - это лысый мужчина, возрастом около 40 лет. Нападавший был одет в спортивную одежду. Полиция сейчас занимается поиском злоумышленника.