Четверо не умевших плавать студентов из Индии утонули в Волге в Волгограде

В Волгограде в реке Волга утонули четыре студента из Индии.

По сообщению пресс-службы следственного управления СК по Волгоградской области, четыре гражданина Индии, которые учились в Волгограде в одном из местных вузов, 8 августа отдыхали с однокурсниками на диком пляже хутора Бобры Среднеахтубинского района. Через сутки тела парней обнаружили спасатели.

По данному факту сейчас Среднеахтубинским межрайонным следственным отделом Следственного управления СКР по области проводится доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

По основной версии следствия, все четверо индийцев не умели плавать. Когда один из ребят начал тонуть, заметившие это его приятели бросились ему на выручку. К сожалению, ни одному из них выбраться на берег так и не удалось.