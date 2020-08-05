В Кронштадте молодой охранник изнасиловал местную жительницу среди бела дня

21-летний парень изнасиловал 40-летнюю женщину в Андреевском саду в Кронштадте. Полицейские сумели поймать насильника по горячим следам, сообщает издание АН «Оперативное прикрытие».

Сообщение в местное отделение полиции поступило 8 августа. Мужчина заявил, что на его жену возле магазина «Дикси» по улице Карла Маркса напал насильник.

По данным полицейских, преступник совершил действия насильственного характера по отношению к местной жительницы в 12 часов дня. После этого молодой мужчина скрылся.

Полицейские оперативно сумели задержать злоумышленника. Насильником оказался 21-летний парень из Ленинградской области, который работает охранником в ООО «Легион Плюс».

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении задержанного.