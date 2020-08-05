Председатель райсуда Волгограда Юлия Добрынина погорела на взятке в 25 млн рублей.

В Волгограде сотрудники ФСБ задержали с поличным председателя районного суда. Женщине инкриминируют получение взятки в особо крупных размерах - 25 млн рублей.

Издание ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, сообщает, что в такую сумму судья оценила освобождение известного волгоградского бизнесмена Владимира Зубкова. Освобождать обвиняемого в поджоге бизнесмена планировали «по болезни». Также сообщается, что ранее жена подсудимого уже «перечислила» Добрыниной сумму в 20 млн рублей. Точкой кипения для женщины стала ненасытность представителя юстиции, когда та запросила еще 5 миллионов сверху - после этого супруга Зубкова, предварительно посовещавшись с родственниками, обратилась к правоохранителям.

Была разработана спецоперация, и под прикрытием сотрудников ФСБ Зубкова отправилась в ресторан «Фасоль», где должна была состояться передача судье крупной суммы взятки. Там же чиновница и была задержана правоохранителями с обличающими ее вину доказательствами.

В ТАСС сообщается, что при задержании судья устроила истерику в заведении и стала требовать у ФСБ-шников оставить ее в покое, так как она судья.

Предистория: бизнесмена Владимира Зубкова обвиняют в поджоге дома главы Волгоградской области, совершенном в 2016 году.















