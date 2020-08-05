Бывший солист группы «Ласковый май» Александр Прико находится в тяжелом состоянии из-за коронавируса

Александр Прико, бывший солист мега-популярной в 90-ые годы группы «Ласковый май», заразился коронавирусом и нынче находится в больнице в тяжелом состоянии. Об этом сообщил продюсер коллектива Андрей Разин.

«Состояние Саши Прико остается тяжелым. Врачи делают все возможное, идет диагностирование, медики выясняют, какие органы пострадали от COVID-19», - написал музыкант и политик на своей странице в Instagram.

Известно, что 47-летний музыкант находится в больнице Святого Георгия Победоносца в Петербурге.

Андрей добавил, что в пятницу, 7 августа, для детального изучения состояния больного коронавирусом специалисты должны брать пункцию.

Все знакомые Саши Прико переживают за его здоровье и надеются, что он сможет в этой схватке с тяжелой болезнью выйти победителем.

Отметим, что Прико стоял у истоков «Ласкового мая», но солистом в ней был недолго. Вместе с Сергеем Кузнецовым он стал основателем группы «Мама», которая также стала очень популярной, но распалась уже в 1992 году. С того времени Александр на сцену выходил редко, в основном работал на стройке.