Бывший солист группы «Ласковый май» Александр Прико находится в тяжелом состоянии из-за коронавируса

Александр Прико, бывший солист мега-популярной в 90-ые годы группы «Ласковый май», заразился коронавирусом и нынче находится в больнице в тяжелом состоянии. Об этом сообщил продюсер коллектива Андрей Разин.
Известно, что 47-летний музыкант находится в больнице Святого Георгия Победоносца в Петербурге.
Андрей добавил, что в пятницу, 7 августа, для детального изучения состояния больного коронавирусом специалисты должны брать пункцию.
Все знакомые Саши Прико переживают за его здоровье и надеются, что он сможет в этой схватке с тяжелой болезнью выйти победителем.
Отметим, что Прико стоял у истоков «Ласкового мая», но солистом в ней был недолго. Вместе с Сергеем Кузнецовым он стал основателем группы «Мама», которая также стала очень популярной, но распалась уже в 1992 году. С того времени Александр на сцену выходил редко, в основном работал на стройке.
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