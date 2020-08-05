В Омской области 22-летняя девушка до смерти изнасиловала друга лопатой

На судебном разбирательстве в омской области гособвинение требует назначить наказание сроком на 15 лет подсудимой, которая обвиняется в двойном убийстве и изнасиловании.

Как выяснило следствие, 22-летняя девушка, жительница деревни Михайловка после совместного распития алкогольных напитков избила 37-летнего мужчину, а затем, используя черенок лопаты, изнасиловала его. Когда мужчина умер, она выбросила тело за ограду. Все дело происходило в августе 2019 года.

В октябре того же года произошел аналогичный случай. Во время веселья в компании, сопровождавшегося распитием спиртных напитков, девушка поссорилась с одним из гостей. Он оскорбительно выразился о ее отце. Чтобы отомстить, девушка, используя кулаки и ноги избила 31-летнего мужчину до смерти.

Несмотря на показания свидетелей, подсудимая свою вину отрицает.

Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по двум статьям: ч. 4 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего" и ч. 2 ст. 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера".

Только в июне 2020 года ведомство окончило расследование и подготовило документы для рассмотрения в Саргатский районный суд. Девушке грозит 15 лет в колонии.