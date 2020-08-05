В СКР прокомментировали смерть девочки в монастыре на Урале

Сегодня, 15:43

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В СКР прокомментировали смерть девочки в монастыре на Урале

По сообщению областного управления Следственного комитета России по Свердловской области, кончина девочки 15 лет, случившаяся на территории Среднеуральского женского монастыря не имеет признаков криминального происхождения. В процессе проверки удалось установить, что на теле не имеется телесных повреждений, а смерть наступила в результате тяжелого заболевания. 

По сообщению СМИ, известие о смерти ребенка поступило 6 августа и сразу всколыхнуло широкую общественность. Реакция главы СКР Александра Бастрыкина последовала незамедлительно — он потребовал от подчиненных оперативной проверки обстоятельств трагедии. И вот сегодня можно утверждать, что смерть наступила по естественным причинам. Правда, для установки точной причины летального исхода, по словам работников СКР, в обязательном порядке потребуются дальнейшие медицинские исследования трупа. Именно по их результатам будет принято решение о необходимости возбуждения уголовного дела или отказа от него.

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