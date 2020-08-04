В Москве задержан подозреваемый в изнасиловании двух женщин в лесу

Сегодня, 16:01

Ольга Громова

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В Москве задержан подозреваемый в изнасиловании двух женщин в лесу

Подозреваемый в изнасиловании двух женщин в Чоботовском лесу в Москве задержан. Об этом журналистов проинформировала старпом руководителя столичного главка СКР Юлия Иванова, передает РИА Новости. По ее словам, следственными органами на текущий момент расследуются уголовные дела по факту насильственных действий сексуального характера.

Следователи предварительно установили, что утром в минувшую среду подозреваемый на территории Чоботовского леса в Москве напал на девушку, которая там проходила, и изнасиловал ее. Через некоторое время в парковой зоне он надругался еще над одной женщиной.

Задержанному 38 лет, он 1982 года рождения.

В данный момент проводятся все необходимые следственные действия. Суд вскоре будет избирать задержанному меру пресечения. Следователи намерены ходатайствовать об аресте.

Они не исключают, что мужчина мог совершить еще несколько похожих преступлений. Пострадавших просят связаться с сотрудниками следственного отдела по адресу: улица Главмосстроя, 8 или позвонить по телефонам: 8 (499) 792-35-60, 8 (495) 690-25-28. Можно также звонить на 02.

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