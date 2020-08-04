Пьяный водитель без прав устроил ДТП на парковке ТЦ в Петербурге

В Петербурге на парковке на Дальневосточном проспекте ДТП устроили трое парней на автомобиле Ford.

Произошла авария поздно вечером в среду, 5 августа, около 22:30 на парковке у гипермаркета Castorama, передает портал Невские новости . Информация о нем была размещена также в соцсетях.

Очевидец произошедшего рассказывает, что трое молодых людей на Ford «непонятно, что пытались изобразить». Они врезались в три машины, которые стояли на парковке.

К счастью, никто из людей в этот раз не пострадал, хотя в момент столкновения к одному из автомобилей как подходили его владельцы, в том числе женщина с ребенком. Еще в одной машине в момент столкновения находились дети.

Управлял автомобилем Ford Focus 30-летний мужчина. Он протаранил Kia Rio, Renault Duster и Mitsubishi Colt. Уже установлено, что мужчина сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, за что будет отвечать по закону. По факту произошедшего уже открыто административное дело.