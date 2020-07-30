В Петербурге нашли мертвым 22-летнего ЛГБТ-блогера из Таджикистана

В Санкт-Петербурге во вторник был обнаружен мертвым 22-летний TikTok-блогер из Таджикистана. В соцсети парень получил известность под именем Егор Громов, при этом он открыто заявлял в отснятых роликах о своей нетрадиционной ориентации.

Тело Егора в квартире на улице Маршала Казакова нашел его 45-летний друг, который и вызвал полицию. У блогера на теле были многочисленные кровоподтеки, а на шее - следы удушения, пишет «Комсомольская правда».

Вначале предполагалось, что причиной смерти парня стала асфиксия.

По подозрению в убийстве задержан его друг - тот самый, который и сообщил в полицию о смерти Егора.

Местное издание 78.ру пишет, что на самом деле причина смерти Егора Громова - передозировка наркотиков. И скончался он не от асфиксии - кровоподтеки и следы удушения - это, оказывается, отметины, полученные блогером во время страстных игр с любовником.

Блогер-тиктокер, выходец из Таджикистана, прославился роликами на ЛГБТ-тематику, в них не стеснялся открыто говорить о своей нетрадиционной ориентации. Квартира, в которой он проживал в Петербурге, некоторое время пользовалась дурной репутацией. Соседи нарекали, что Егор часто устраивал громкие вечеринки, которые нередко заканчивались драками.