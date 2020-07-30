В Кирове полицейский возил задержанного несовершеннолетнего в багажнике

Вчера, 17:48

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В Кирове полицейский возил задержанного несовершеннолетнего в багажнике

В России полицейский возил задержанного несовершеннолетнего в багажнике, сообщает телеграм-канал Baza.

В российском Кирове сотрудники полиции задержали 15-летнего учащегося, скрутили его и затолкали в багажник своего автомобиля. Причиной задержания несовершеннолетнего стал конфликт, произошедший в парадном дома на Ленинградской улице между парнем и одним из полицейских. Причины конфликта пока не озвучиваются. Известно лишь, что правоохранитель вызвал подкрепление, прибывшая помощь скрутила школьника и в багажнике повезла в полицейское отделение.

Там задержанный рассказал другим полицейским, что поездка для него оказалось очень страшной: он думал, что его просто похитили и проходят его последние минуты жизни. Помимо нервного потрясения школьник во время «необычной» поездки получил ушибы.

Против провинившихся правоохранителей открыли уголовное производство по ст. 286 УК России - «Превышение должностных полномочий».

В УМВД России по Кировскому региону эту информацию подтверждать не стали, впрочем, как и опровергать. Сейчас среди полицейских проводится служебная проверка и выясняется, имел ли место данный инцидент.

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