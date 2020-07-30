Красноярец на электроскутере врезался в детскую коляску: младенец выпал на асфальт

Сегодня, 11:35

Ольга Громова

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Красноярец на электроскутере врезался в детскую коляску: младенец выпал на асфальт

В Красноярске на острове Татышев 33-летний мужчина на электроскутере мощностью 1500 Ватт врезался в коляску с младенцем. О происшествии сообщил tvk6.ru.

Инцидент произошел в понедельник, 3 августа, на велосипедной дорожке. Мужчина прогуливался с детской коляской, когда лихач на скутере наехал на него, а затем еще протаранил и детскую коляску. От резкого удара малышка (а это 3-месячная девочка) вылетела из нее и упала на асфальт.

Ребенка с травмами госпитализировали в больницу. А водителем скутера занялись сотрудники ГИБДД. Как выяснилось, он нарушил очень много правил.

«В отношении водителя были составлены админматериалы за управление транспортным средством при отсутствии водительского удостоверения, управление транспортным средством без мотоциклетного шлема, движение по велосипедной дорожке, а также нарушение ПДД, повлекшее причинение легкой тяжести вреда здоровью», – рассказали в краевом управлении ГИБДД.

Прокатчика, который выдал электроскутер человеку без прав, также могут оштрафовать на сумму до 30 тысяч рублей.

Отметим, что электроскутеры стали настоящей проблемой для Красноярска. В городе все больше ДТП с их участием. Недавно водитель одного из таких транспортных средств сбил 2-летнего мальчика и сильно его травмировал, а сам с места происшествия скрылся.

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