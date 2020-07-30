Калининградец, приговоренный к расстрелу, вышел на свободу и снова угодил за решетку

Вчера, 22:09

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Калининградец, приговоренный к расстрелу, вышел на свободу и снова угодил за решетку

Калининградец, приговоренный к расстрелу, через четверть века вышел на свободу, чтобы вновь попасть за решетку.

В далеком 1994 году жителя Калининграда за серию совершенных убийств приговорили к высшей мере наказания - расстрелу, а также конфискации имущества. Однако подписанный в 1999 году тогдашним президентом России указ заменил смертную казнь приговоренным на заключение сроком на 25 лет. Это и сохранило убийце жизнь.

Отсидев положенный срок, он в 2018 году вышел на свободу. Однако прожил на воле недолго. После освобождения мужчина должен был выполнить ряд предписаний, связанных с постановкой на учет в ОМВД. Умышленно не сделав необходимого, он через время вновь нарушил нормы административного ограничения. Как предполагают органы дознания, он это сделал специально, чтобы избежать админнадзора.

Вновь состоялся суд над нарушителем, где тот полностью признал вину и раскаялся. Но новый срок все же заработал: теперь на протяжении 10 месяцев он будет находиться за решеткой в колонии строгого режима.

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