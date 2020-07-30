Бывшая жена Олега Соколова вступилась за него на суде

Вчера, 18:18

Александр Зуев

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Бывшая жена Олега Соколова вступилась за него на суде

Анна Кукушкина, бывшая жена доцента Олега Соколова, обвиняемого в убийстве Анастасии Ещенко, выступила на суде 3 августа. Она сказала, что бывший муж всегда вел себя адекватно, не поднимал на нее руку и помогал семье. Последние пять лет супруги не жили вместе, но продолжали общаться.

Напомним, что Кукушкина знала, что у ее бывшего мужа новые отношения. Более того, она знала Анастасию Ещенко, хотя они никогда не общались.

Со слов Кукушкиной, за пару дней до убийства историк встретился со своими детьми. 

«Это было в четверг. Я не помню, какое число. Вроде, 7 ноября», — сказала Анна. 

Она также заявила, что Соколов - выдающийся ученый. По словам Кукушкиной, наука для ее бывшего мужа всегда была на первом месте.

Отметим, что защита Соколова настаивает на том, что Ещенко спровоцировала историка. По версии адвоката, девушка вела себя неадекватно, поэтому ученый потерял над собой контроль. Но сторона обвинения не согласна с такой версией. По материалам уголовного дела, Соколов действовал хладнокровно, а не сгоряча, так как он сначала убил Анастасию, а потом расчленил ее. По версии следствия, историк убил девушку на почве ревности.

Если суд признает его виновным, то он отправится в тюрьму на несколько лет. Сам же обвиняемый не раз заявлял, что раскаивается в содеянном, пишет starhit.ru.

Напомним: 8 ноября 2019 года Олег Соколов застрелил свою студентку, аспирантку  Анастасию Ещенко, с которой он сожительствовал. Как выяснилось, он пустил в ход незаконно хранившийся у него обрез. 

На следующий день Соколов попытался избавиться от тела своей жертвы, но неудачно. Профессора-убийцу выловили из реки Мойки. В его  рюкзаке находились женские руки. 

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