Напавшего на туристов в Крыму охранника с плетью уволили

В Сети появилось видео, на котором запечатлен конфликт, произошедший на пляже санатория «Форос» в Ялте. Ролик сняла и опубликовала в Интернете женщина, мужу которой угрожал плетью охранник пляжа. В конце видео обрывается из-за того, что охранник выбил из рук женщины смартфон. Появление этой видеозаписи в Сети вызвало бурный общественный резонанс. Также инцидент привлек внимание правоохранительных органов.

Со слов женщины, охранник потребовал, чтобы она с супругом и другая женщина с ребенком покинули территорию пляжа, которая принадлежит санаторию «Форос», при этом угрожая нагайкой.

Общество было возмущено таким поведением охранника, а руководство тут же его уволило. Однако позже в Сети появилась полная версия видео, на котором супруг женщины срывает с работника головной убор и оскорбляет его. Правоохранительные органы намерены провести проверку по данному происшествию.

Отмечается, что территория пляжа охраняется представителями казачьего сообщества. Охранник прогонял с пляжа туристов, поскольку они не являлись посетителями санатория.