В Башкирии на 7-летнюю девочку упали футбольные ворота. Несчастный случай произошел в Сибае днем 1 августа, передает ГТРК.

По информации пресс-службы республиканской прокуратуры, девочка вместе с братом находилась на детской игровой площадке во дворе жилого дома по улице Ветеранов в Сибае. Дети играли, когда на 7-летнюю горожанку обрушились футбольные ворота.

Девочку в срочном порядке госпитализировали. Врачи диагностировали у ребенка тяжелую травму головы.

Прокуратура организовала проверку. В ее ходе будут оценены действия или бездеятельность должностных лиц, которые несут ответственность за содержание и обслуживание игровой площадки, качество и безопасность предоставляемых услуг. Также надзорное ведомство намерено проанализировать обстоятельства, при которых было установлено спортивное сооружение, в том числе на предмет соблюдения норм безопасности при монтаже.