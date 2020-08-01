Самая тяжелая женщина России, весившая 350 кг, умерла в Тюмени

В Тюмени скончалась Любовь Нурдинова, которая долгое время весила 350 килограммов и считалась самой тяжелой женщиной России. Ей было 57 лет. О смерти россиянки, получившей печальную известность из-за ожирения, сообщил портал 72.ru, ссылаясь на свои источники информации. Причина смерти женщины пока не оглашается.

Любовь Нурдинова долгое время была рекордсменкой по весу в стране. Ее вес очень долго держался на отметке в 350 килограммов. В течение почти двух десятилетий женщина из-за своей полноты не могла выходить на улицу.

И тогда она решилась на операцию по резекции желудка. Хирургическое вмешательство было произведено в апреле. Всего за несколько месяцев Любовь сбросила много лишних килограммов и стала весить всего 158.

Ее мечта осуществилась - впервые за долгие годы она смогла самостоятельно выйти на улицу.