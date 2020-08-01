В Набережных Челнах мужчина вышел покурить и упал с балкона 7 этажа

В Набережных Челнах мужчина вышел на балкон покурить и сорвался вниз. Падение с высоты 7-ого этажа стало для него смертельным.

По информации издания «Челнинские известия», несчастный случай произошел около 21.40 в пятницу, 31 июля, в поселке Сидоровка. Именно тогда под окнами многоэтажки прохожие заметили мертвого мужчину с телесными повреждениями, характерными для падения с высоты.

Следователи в ходе установления обстоятельств гибели местного жителя выяснили, что в том доме он вместе с сожительницей снимал квартиру. Вечером они в ходе совместного ужина распивали алкогольные напитки.

Мужчина захотел покурить, вышел на общий балкон и в квартиру больше не вернулся.

Предварительно установлено, что во время курения он присел на краешек перил балкона. Однако удержать равновесие не смог и упал вниз.