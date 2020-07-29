На турбазе в Алтайском крае нашли четыре трупа

Сегодня, 18:23

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На турбазе в Алтайском крае нашли четыре трупа

На турбазе "Глобус" найдены тела четырех человек, сообщают РИА Новости с отсылкой на представителя экстренных служб Алтайского края. 

"Владелец туристической базы позвонил в полицию, спустя несколько дней, в течении которых постояльцы не покидали номер", - рассказал он. 

Собеседник так же рассказал, что все погибшие приехали из Барнаула. На турбазе они пребывали с 26 июля. 

"Из их номера начал распространяться неприятный запах, в итоге двери вскрыли и их нашли мертвыми. На данный момент проводится расследование. Основная версия — криминал", — комментирует все тот же представитель экстренных служб. 

Причины гибели трех взрослых и ребенка сейчас устанавливаются оперативно-следственной группой.

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