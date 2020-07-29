В ДТП на трассе «Таврида» в Крыму погибли 8 человек

В пятницу в Крыму в ДТП с участием микроавтобуса и грузовика погибли 8 человек, сообщает агентство Интерфакс. По информации представителя экстренных служб, еще 8 человек, среди которых двое несовершеннолетних, травмированы. Все они госпитализированы. Смертельное ДТП произошло на трассе «Таврида» близ Белогорска в 06.40 по местному времени сегодня, 31 июля. Telegram-канала Mash передал, что авария произошла по причине того, что один из водителей уснул за рулем.

Mercedes Sprinter, как уточняет РИА Новости, протаранил стоящий КамАЗ с прицепом. В страшной аварии погибли, по последним данным, 8 человек. Среди детей жертв нет. На месте дорожного происшествия работают представители всех экстренных служб, а также 16 единиц техники.