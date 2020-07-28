Руфер без страховки покорил вершину Лахта-центра

Сегодня, 18:48

Сергей Нилов

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Руфер без страховки покорил вершину Лахта-центра

Было получено сообщение из пресс-службы питерского небоскреба "Лахта-центра" о том, что мужчина, преодолев расстояние 462 метра, без страховки добрался до вершины здания. Сразу же 30-секундное видео о восхождении было выложено в YouTube. К покорению руфер готовился с осени 2019 года, известно из непроверенного источника.

После выяснения факта инцидента, неизвестным "альпинистом" оказался Кирилл из Новосибирска.

YouTube-канал "Outer are", на котором был показан ролик, обещает в ближайшее время показать полное видео восхождения. У канала пока только 195 подписчиков, однако тизер просмотрело 18,5 тыс. человек.

Покорение самого высокого небоскреба в Европе было заснято случайными прохожими, запускающими недалеко от места события квадрокоптер. 

Все комментарии от руководства центра будут предоставлены после выяснения обстоятельств инцидента.

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