50-летнего жителя Абакана обвиняют в изнасиловании 8-летней девочки

На 50-летнего жителя Абакана завели уголовное дело. Мужчину подозревают в изнасиловании 8-летней девочки. Согласно данным СК по Красноярскому краю и Хакасии, вечером 13 июля подозреваемый, находясь в нетрезвом состоянии, зашел в магазин, где увидел детей. Он дал им денег, а одну девочку позвал с собой, пообещав ей купить игрушку. Однако злоумышленник привел ее не в игрушечный магазин, а в свой гараж, где надругался над ребенком. Девочке удалось выбраться из гаража, когда насильник уснул. На улице ребенка заметил прохожий, которому показалось странным, что девочка гуляет без присмотра взрослых. Узнав о произошедшим, он позвонил в полицию. Вскоре извращенец был схвачен и отправлен под стражу, пишет Республиканская Телевизионная Сеть .

Задержанному предъявили обвинения в изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста (п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ) и в иных действиях сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ). Сейчас правоохранители выполняют следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления.