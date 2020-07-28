50-летнего жителя Абакана обвиняют в изнасиловании 8-летней девочки

Сегодня, 16:03

Александр Зуев

0

Image 16+
50-летнего жителя Абакана обвиняют в изнасиловании 8-летней девочки
Уголовное дело

На 50-летнего жителя Абакана завели уголовное дело. Мужчину подозревают в изнасиловании 8-летней девочки. Согласно данным СК по Красноярскому краю и Хакасии, вечером 13 июля подозреваемый, находясь в нетрезвом состоянии, зашел в магазин, где увидел детей. Он дал им денег, а одну девочку позвал с собой, пообещав ей купить игрушку. Однако злоумышленник привел ее не в игрушечный магазин, а в свой гараж, где надругался над ребенком. Девочке удалось выбраться из гаража, когда насильник уснул. На улице ребенка заметил прохожий, которому показалось странным, что девочка гуляет без присмотра взрослых. Узнав о произошедшим, он позвонил в полицию. Вскоре извращенец был схвачен и отправлен под стражу, пишет Республиканская Телевизионная Сеть.

Задержанному предъявили обвинения в изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста (п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ) и в иных действиях сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ). Сейчас правоохранители выполняют следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Кузбассовец убил бывшую жену за то, что она спокойно пережила расставание с ним

Вчера, 16:02

В Сочи блогер голым пробежался по городу и попал в полицию

Вчера, 12:51

В Москве однорукий охранник спас выпавшего с 7-ого этажа ребенка

28-07-2020, 17:01

Под Петербургом дети нашли расчлененного мужчину

28-07-2020, 16:14

В Барнауле боксер одним ударом убил заступившегося за инвалида прохожего

28-07-2020, 14:06

В Свердловской области была установлена попытка похищения тела умершего от коронавируса

28-07-2020, 12:30

Число жертв в утонувшей в оросительном канале под Волгоградом машине достигло восьми

27-07-2020, 15:47

От взрыва бочек с квасом в Петербурге пострадал человек

26-07-2020, 16:15

Пропавший в Крыму 3-летний мальчик найден мертвым

26-07-2020, 14:02

Под Белгородом жена убила и забетонировала мужа после 20 лет брака

26-07-2020, 13:39

В Ростовской области из роддома похитили новорожденного

25-07-2020, 16:22

У здания гостиницы «Прибалтийская» в Петербурге лежит труп

25-07-2020, 16:22

В Петербурге полиция задержала актеров массовки в милицейской форме

25-07-2020, 13:30

В Подмосковье волчица с бешенством напала на двух женщин

23-07-2020, 14:37

В Люберцах сотрудники уголовного розыска похитили у подозреваемых более 6 миллионов рублей

23-07-2020, 13:41

В Подмосковье мужчина стрелял в годовалую девочку

23-07-2020, 12:17

В Москве задержана подозреваемая в убийстве 90-летней преподавательницы ВГИКа

22-07-2020, 22:57

В Котласе в детсаду мальчиков насильно переодевали в платья

22-07-2020, 14:43

Появилось видео с места расстрела людей на похоронах в США

22-07-2020, 12:50

Призера Европы по бодибилдингу Александра Крупнова задержали по подозрению в растлении малолетней

22-07-2020, 11:34

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров